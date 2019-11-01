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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки в Тернопольскую область он представил нового главу ОГА коллективу и вручил ему служебное удостоверение.

Сопель поблагодарил президента за высокое доверие.

«Для меня это большая честь и одновременно большая ответственность. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать этот кредит доверия», - отметил он.

Игорь Сопель подчеркнул, что считает Тернопольщину краем с большим промышленным, аграрным, научным и туристическим потенциалом.  

Глава облгосадминистрации заверил, что открыт для «всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно», инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу области.

Он призвал присутствующих в зале к совместной работе в пользу Тернопольской области.

Игорь Сопель родился в 1974 году в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя, инженер-механик. Занимался предпринимательской деятельностью.
ForUm

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