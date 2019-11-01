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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября повысила цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 18,4% -19,6% по сравнению с октябрем.

Как сообщила пресс-служба НАК, предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

«В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)», - говорится в сообщении.

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину.

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С 1 октября 2015 года вступил в силу Закон Украины «О рынке природного газа», который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.
ForUm

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