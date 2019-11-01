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1 ноября в Украине начал действовать закон, который предусматривает наказание народных депутатов за пропуск голосований.

Согласно закону, «перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за». В случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы определенным настоящей статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается таким, который зарегистрировался с помощью электронной системы».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон 16 октября.
ForUm

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