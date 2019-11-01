Вечером 31 октября неизвестные обстреляли скоростной трамвай в Киеве.
Об этом сообщил гендиректор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.
«Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта», - написал он в Facebook, добавив, что трамвай был новый.
Случаем уже занимаются правоохранители.
В комментариях к посту пользователи отмечают, что это произошло на пути скоростного трамвая в депо между остановками Жолудева – Григоровича-Барского.
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