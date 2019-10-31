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Последний осенний месяц будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь ноябрь, говорится в прогнозе Meteoprog.

По прогнозам метеорологов, первые ноябрьские дни будут солнечными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки в виде мокрого снега. Первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября.

В ноябре нас ждут заморозки ночью, утром, и локально днем. Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре, но это неудивительно, ведь зима приближается. Прогнозируется порывистый ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9º. Снижение до +1…+6º можно ожидать во второй половине месяца.

Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°.

Европейские климатологи считают, что температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Конечно, это не означает, что весь месяц будет очень теплым. Прохладные периоды с морозами и снегопадом также вероятны.

Ожидается, что количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре за последние несколько лет. Обильные осадки прогнозируются в горах.
ForUm

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