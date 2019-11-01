Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации «Къырым бирлигы», реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Диденко.

«Поручено СБУ в АР Крым (с дислокацией в Херсоне) установить лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику», - написала она в Facebook.

Учитывая факт временной оккупации полуострова, и в целях защиты национальных интересов, независимости и территориальной целостности, Украина на нормативно-правовом уровне установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

«Коллаборационисты провели очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым», - подчеркнула Диденко.