Офис президента Украины передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сказал заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, устроенного советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована», - сказал он во время встречи с представителями Меджлиса.

Смирнов отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа.

«Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали», - рассказал Смирнов.

Он уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, в отношении которых применяли пытки.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил ОП за обнародование документов.

«Эти документы – донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом», - отметил Чубаров.

«В этих документах есть конкретные судьбы людей, есть детализация. Это волнующий момент для народа в целом», - сказал Чубаров.

Смирнов поблагодарил представителей Меджлиса крымскотатарского народа за встречу. Он отметил, что правоохранительным органам поручено изучить факты, изложенные в таких документах.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что эти документы также будут опубликованы в СМИ.

Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу с участием экспертов ОП с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.