также в разделеРелигия
В Ватикане представитель РПЦ принял участие в подписании совместного документа против эвтаназии 10
Греческий митрополит объяснил, зачем для решения «украинского вопроса» нужно созывать всеправославный Собор 12
Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью 19
Православные в субботу будут поминать умерших 19
Церковь выпустила пособие о том, как побороть алкоголизм 14
Митрополит Антоний объяснил, что означают слова Христа «кто не против вас, тот за вас» 11
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального 8
Польская Православная Церковь: автокефалия для Украины возможна только каноническим путем 23
К 75-летию Митрополита Онуфрия презентуют документальный фильм «Наш Блаженнейший» 30
В РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме 12
В УПЦ появится новая святая и праздник 18
В Запорожье священник Элладской Церкви служил с представителями ПЦУ 14
Священник-ликвидатор аварии на ЧАЭС борется с онкологическим заболеванием и нуждается в помощи 25
В столичный Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих 15
Митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати 21
Митрополит Онуфрий расскажет о том, почему важно благодарить Бога 22
В Луганской области разгромили храм УПЦ 23
Верующие УПЦ возмущены, что детей в школах заставляют учить роли ведьм и «наряжаться» в мертвецов 17

В сети доступен аудиогид по 11 историческим объектам Киево-Печерской лавры.

Фото: Скриншот приложения

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на kplavra.kyiv.ua, Национальный Киево-Печерский заповедник запустил приложение, которое поможет посетителям осматривать храмы и достопримечательности Киево-Печерской лавры.

«При помощи платформы izi.TRAVEL, гости и паломники Лавры могут получить информацию по 11 историческим объектам, среди которых Успенский собор, Трапезный храм, Большая лаврская колокольня, Ближние и Дальние пещеры», - отмечают в Киево-Печерском заповеднике.

Справочная информация о каждой достопримечательности подается в аудио и текстовом формате на украинском и английском языках. Сведения об объектах иллюстрируются фотографиями.

Воспользоваться услугой аудиогида можно через официальный сайт заповедника, а также скачать бесплатно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
9
Теги