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Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 0,9 миллиарда гривен, или на 1%, - до 99,55 миллиарда гривен.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, с учетом последнего аукциона объем вложений нерезидентов в государственные бумаги, по сравнению с началом года, вырос на 93,2 миллиарда гривен, или почти в 16 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12,3%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривен, или на 21,7%.

 
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