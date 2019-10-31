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Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений, сообщает пресс-служба таможни.

«Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн», - сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».

«Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры», - убежден Криль.
ForUm

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