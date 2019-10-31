НАК «Нафтогаз Украины» предупреждает жителей городов Днипра, Пятихатки, пгт Софиевка, сел Лиховка и Саксагань, которым поставляют тепло предприятия КП «Днепротеплоэнерго», ГП «Софиивкатеплоенерго», ГП «Схидтеплоенерго» и ГП «Пивденьтепломережа», о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местных властей, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Указанные предприятия обратились к Нафтогазу для заключения договоров поставки природного газа. Вместе с этим они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед Нафтогазом за ранее использованный газ», – отметили в компании.

В НАК напомнили, что согласно требованиям статьи 22 Закона Украины «О теплоснабжении» эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства.

Нафтогаз неоднократно сообщал жителей указанных населенных пунктов, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет (которому и принадлежат упомянутые производители тепла), а также Кабинет Министров Украины и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

«Наиболее серьезный риск для начала отопительного сезона - безответственность отдельных органов местной власти, которые или некомпетентно выполняют свои обязанности перед общинами, или прямо участвуют в злоупотреблениях. Проблема появилась не сегодня, у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплоснабжающих предприятий, но она выбрала позицию невмешательства, поставив под угрозу комфорт и здоровье своих избирателей. Нафтогаз неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти «долговые ямы» исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местных властей. Такая безответственность превращает население в жертв недобросовестных предпринимателей и чиновников», - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Нафтогаз требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.