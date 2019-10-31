В Киево-Печерской лавре во время реставрационных работ в Ближних пещерах открыли место, где совершал свой подвиг преподобный Иоанн Многострадальный.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, после завершения реставрационных работ место подвига преподобного Иоанна Многострадального смогут увидеть все желающие.

Святой Иоанн жил в Печерской обители в XII веке. Свой главный подвиг он совершил в яме, в которую закопал себя по пояс, борясь со страстью блуда. Так он провел всю Четыредесятницу (первые 40 дней Великого поста – ред.).

***Преподобный Иоанн еще с юных лет страдал от плотской похоти. Для борьбы с ней он ушел в Киево-Печерский монастырь, в пещеру, где в свое время подвизался преподобный Антоний.

Святой усердно молился Господу и просил помощи. Через сутки он услышал голос: «Иоанн! Тебе нужно уйти в затвор здесь, чтобы побороть свою страсть, и Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». С тех пор святой поселился в пещере и только через 30 лет упорной борьбы с собой он победил плотскую страсть. Борьба эта оказалась напряженной и очень трудной, со множеством искушений и подступов диавола. Не раз, впав в искушения, он хотел покинуть пещеру, но всегда он отбрасывал сомнения и со временем решился на еще больший подвиг. Преподобный на время Великого поста закопал себя в землю до плеч. В таком положении святой продолжал борьбу со своей плотью.

Дьявол навел страх на святого Иоанна. Страшный змей заполз в пещеру святого и пытался его поглотить. Это продолжалось несколько дней. В ночь праздника Воскресения Христового змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда подвижник начал молиться Богу, чтобы Господь избавил его от нападок врага. Блеснула молния и змей исчез. Пещера наполнилась светом, и послышался голос Господа, который поддержал святого и дал благословение продолжать подвиг ради спасения души.

Умер преподобный около 1160 года, получив благодать в борьбе со своей плотской страстью. Сейчас мощи этого святого подвижника находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

День памяти преподобного Иоанна Многострадального – 31 июля.