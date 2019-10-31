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Архиерейский Собор Польской Православной Церкви поддержал каноническую Украинскую Православную Церковь.

Фото: InTravel.net

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Польской Православной Церкви, позиция польских архиерев относительно украинского церковного вопроса остается неизменной.

Архиерейский Собор епископов заявил, что данное решение было принято «после ознакомления с содержанием писем Патриарха Сербского, архиепископа Албанского, отправленных Константинопольскому Патриарху Варфоломею».

«Польская Автокефальная Православная Церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основании догматически канонических норм для всей Церкви, а не группы отступников-раскольников», - подчеркнули архиереи Польской Церкви.

Единство Святой Церкви должно быть представлено верным ее догматам Церквям.

«Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия», - отметили в Польской Православной Церкви.
 
ForUm

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