За минувшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:
вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
пять раз неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:
шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм;
у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
неподалеку Луганского - из стрелкового оружия;
у Пивденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Троицкого - со станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Орехового - из минометов калибра 82 мм.
Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время