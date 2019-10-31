За минувшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм;

у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского - из стрелкового оружия;

у Пивденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого - со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехового - из минометов калибра 82 мм.

Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.