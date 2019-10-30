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После выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» его строительство могут остановить только санкции западных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств», – отметил он.

Коболев подчеркнул, что Нафтогаз планирует максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении.

«А нам свое делать. Еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза», – заявил он.

«Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС», – подытожил Коболев.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.
ForUm

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