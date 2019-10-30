также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати 12
Митрополит Онуфрий расскажет о том, почему важно благодарить Бога 18
В Луганской области разгромили храм УПЦ 20
Верующие УПЦ возмущены, что детей в школах заставляют учить роли ведьм и «наряжаться» в мертвецов 15
РПЦ перестанет поминать Предстоятеля Элладской Церкви, если информация о признании ПЦУ подтвердится 12
В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Богородицы 16
В РПЦ заявили, что Элладская Церковь несамостоятельная 13
В РПЦ назначили нового управделами 24
На Закарпатье презентуют книгу об афонском подвижнике из Украины 10
В Запорожскую епархию привезут чудотворную икону святителя Николая 10
Верующие УПЦ пытаются остановить празднование Хеллоуина в Украине 14
В музей Киевских духовных школ пожертвовали старинные богослужебные реликвии 13
На Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа 15
Запорожский митрополит рассказал, почему не нужно стесняться своей веры 13
Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой 17
УПЦ опубликовала заявление относительно признания ПЦУ Элладской Церковью 29
В Донецкой области УПЦ выиграла суд по захваченному храму 34
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ 26

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 31-й годовщины со дня кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли более 100 тысяч киевлян и гостей города.

 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, после Божественной литургии состоялась панихида по матушке Алипии. Также в этот день всех гостей праздника ждала традиционная праздничная трапеза  - раздача монастырского угощения в память о матушке.

Как сообщили в Голосеевском монастыре, "все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее молитв, могут прийти в монастырь круглосуточно. По 31 октября доступ в ее усыпальницу будет открыт всю ночь".

***Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года.

Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг.

Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

 30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
10
Теги