В Кривой Рог привезут чудотворную Песчанскую икону Божией Матери для поклонения верующих.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Криворожской епархии, святыня посетит Кривой Рог и ряд городов епархии.
«Встреча иконы состоится у ворот Спасо-Преображенского кафедрального собора 2 ноября в 16:00», - написали на сайте епархии.
С 11 по 17 ноября чудотворная Песчанская икона Божией Матери посетит города Апостолово, Зеленодольск, Покров, Никополь и Марганец, где будет доступна для поклонения верующих.
***Песчанская икона Богоматери явилась в 1754 году в селе Пески Харьковской губернии (ныне район города Изюма) святителю Иоасафу епископу Белгородскому.
С образом связаны многочисленные исцеления верующих.
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