Президент Владимир Зеленский отмечает, что приоритетом украинской власти в вопросе Донбасса и Крыма, кроме дипломатии, является также информационная и гуманитарная политика.

«Эти политики не существуют друг без друга. Нет никакого смысла рассказывать, как хорошо в Украине, если это не совпадает с реальностью за пределами КПВВ. И любые улучшения не важны, если наши граждане банально о них не будут знать, а значит, не смогут ими воспользоваться», - сказал он во время выступления на «Форуме единства» в Мариуполе.

«Если действенная гуманитарная политика - это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей», - подчеркнул он.

По словам президента, сегодня о Крыме вообще почти не говорится в больших масс-медиа, он исчез из информационной повестки дня СМИ, а упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо. «Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым «ЛНР», «ДНР» - без исключения называют сепарами, а в официальной риторике уже стало нормой говорить жители. «Жители временно оккупированных территорий». И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим «граждане Украины». Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать», - подчеркнул Зеленский.

«Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполнена ненавистью. По моему мнению, всем обществом нам следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов», - отметил Президент.