Православные украинцы в соцсетях рассказывают о том, как пытаются остановить традицию празднования Хэллоуина в Украине.

Фото: Центр информации УПЦ

Пользователи социальных сетей пишут об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи отметили, что Хеллоуин – не христианский праздник, который популяризирует чуждые украинскому народу ценности.

«Идет популяризация чуждого нам "праздника". Разрушаются наши ценности и традиции, очень жаль», - написала Татьяна Яцюк.

Мария Скляренко считает, что этот праздник «это выражение внутреннего состояния некоторых людей. Люди наши рушат свои ценности, но если рушат, значит это не ценности для них. Это начало конца».

Светлана Момот считает, что нужно остановить популяризацию Хеллоиуна.

«В первую очередь - молитва о спасении молодых. Противопоставление этому беснованию настоящих праздников, благословенных Богом», - написала она.

«Думаю, основа должна лежать где-то на уровне семьи, чтобы детям прививались образы настоящей любви, человеческого достоинства и если уж веселье, то оно должно тоже быть на хорошей основе. Но поскольку сейчас в обществе хаос и даже извращение самого образа семьи, то дети и подростки уходят на поиск заполнения душевной пустоты, падая во всевозможные страсти и пороки. Хеллоуин - одна из граней проблемы, пустоты души», - отметил Сергей Краснянский.

Галина Дорошенко предложила запретить празднование Хеллоиуна на государственном уровне.

«Надо запретить по школам проводить этот праздник и в культурных учреждениях. Отсюда всё начинается. Этот вопрос на контроль должны поставить в министерстве просвещения и культуры. К ним надо и обратиться!», - написала она.

«Я бы запретила праздновать такое в Украине, мы должны помнить свои традиции – колядки, это наше, украинское, веселое, хорошее», - отметила Людмила Вовк.

«Это ужас, а не праздник. Нужно больше проповедей священников, больше информации о зле от таких "праздников", самим рассказывать, что для православных это недопустимо. И молиться, чтобы Господь вразумил тех, кто пропагандирует такую нечисть», - подчеркнула Ирина Городнюк.

Анатолий Пастухов отметил, что «нет такого дня для христианина православного. Нет! Всех предупреждаю - не праздную и своим родным запрещаю, объясняю - нечисти нет места в этой жизни».

«Надо проводить разъяснительные беседы в семье, с детьми и ближними, почему нельзя принимать участие в таких мероприятиях, и какие последствия таких празднований», - подчеркнула Ирина Врацкая-Сологуб.

Сергей Билогуров процитировал слова управляющего делами УПЦ митрополита Антония.

«"Человек познается по делам, а праздник - по духу", - из прекрасного интервью с митрополитом Антонием. Наполнение этого действа опасно для шаткой ментальности детей и молодёжи. Бездумное заигрывание с такими темами как malum et mortem (лат. «зло и смерть», - ред.) обязательно сказывается. Размалеванная бледность, кровоподтеки и шрамы это грустно, а если в реале - очень страшно для пациентов и родственников. И уже нет веселья. Говорю как врач, что все больные хотят здоровый цвет лица, сил, бодрости и никакого про mortem упоминания», - написал Сергей Билогуров.

Олег Яременко отметил, что «это откровенный сатанинский праздник. Необходимо выпустить разъясняющую литературу о происхождении подобных культов. Донести это в первую очередь детям дома и в учебных заведениях. Потому что самое опасное это то, что он направлен на неокрепшие детские умы и психику, чтобы оторвать их от веры и Приучить к "европейским" ценностям. Сейчас как никогда против православия ополчилась вся "нечисть" – гей-парады, пропаганда убийств через телевидение, расколы. Поэтому необходимо быть духовно бдительными».

Также в Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что остановить празднование Хеллоуина в Украине поможет просветительская деятельность каждого православного христианина.

«Просвещать народ. Многие не знают, что именно скрывается под этим названием!», - подчеркнул пользователь sergoseng.

«Разъяснить людям, о чем этот праздник и каковы последствия переодевания в нечисть», - отметил пользователь vera._viktorovna.

Пользователь ivakh_evgenii считает, что нужно «прежде всего, самому не праздновать, не репостить и не лайкать соответственно подобного рода информацию, которая способствует популяризации этого извращения. Пресекать это в ближнем кругу общения. Во многом люди и так грешны, и так мало чем отличаются от животных, а тут ещё и открытая пропаганда, призывание к этому».

«По моему мнению, эту так называемую традицию празднования остановить быстро очень тяжело. Если на уровне государства этот вопрос не решать, потребуется не один десяток лет. Государству нужно ввести штрафные санкции за рекламу и пропаганду этого празднования. А для каждого из нас - нужно объяснять своим детям, что это не хорошо и этого не нужно делать. Но и как прежде, верующим людям нам нужна сильная молитва, чтобы Господь уберег нас всех от соблазнов врага людей. Нужно ставить для себя приоритет - ты с Богом или нет».