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Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру.

Об этом сообщило израильское консульство в Торонто в Twitter, передает Укринформ.

«Наше консульство и все израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты в среду, 30 октября 2019 года, из-за трудового спора с Министерством финансов Израиля», - сообщили в дипмиссии.

Как сообщает 9tv, начиная с 1 ночи по иерусалимскому времени и до получения новых объявлений все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей.

Причиной забастовки, объявленной рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля, стало решение Министерства финансов Израиля сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

Отмечается, что пока неизвестно, когда забастовка прекратится, и израильские представительства вновь откроют свои двери.

Посольство Израиля в Украине также сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.
ForUm

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