Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.

«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, существующий в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию», - говорится в сообщении ведомства.

Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство.

«Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые меры, поскольку жизненным интересам государства Израиль причин вред. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», - говорится в сообщении.