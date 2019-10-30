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Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.  

«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, существующий в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию», - говорится в сообщении ведомства.

Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство.

«Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые меры, поскольку жизненным интересам государства Израиль причин вред. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», - говорится в сообщении.
ForUm

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