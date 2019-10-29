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Вопросы проведения в Украине судебной реформы могут обсуждаться с европейскими партнерами. Однако решения по поводу будущего украинской судебной системы должны принимать сами украинцы.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя итоги международной конференции «Украина - Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи, информирует портал capital.ua.

«Контакты с европейскими партнерами должны быть, но все, что касается вмешательства в судебную реформу, я считаю, необходимо пресекать. Я категорический противник участия различных международных организаций в реформировании украинских судов. Украинцы должны сами отбирать себе судей. Этим не должны заниматься по непонятным правилам какие-то иностранные организации, которые никем не контролируются и действуют исключительно в интересах своих стран. Мы уже увидели результат последних четырех лет. Фактически, на сегодняшний день, в Украине не существует не одного легитимного суда. Все судьи, которые сейчас назначены, осуществляют правосудие незаконно, в связи с тем, что неправильно был сформирован состав Вышей квалификационной комиссии судей. Это произошло именно благодаря «грантоедам». Кроме того, мы получили Атикоррупционный суд, который с одной стороны является антиконституционным, а с другой стороны его состав, опять же, назначен неполномочным, нелегитимным составом Высшей квалификационной комиссии судей, с громадными нарушениями. Это, полагаю, рано или поздно найдет отражение в решениях Европейского суда по правам человека, который отменит все решения, которые принимает данный суд», - заявил юрист.

Кравец считает, что европейцы не до конца понимают специфику украинской судебной системы.

«Как показывает практика, они далеки от понимания реальности. В большинстве случаев, фактически, они в Украине ставят эксперименты. И даже не столько сами европейские институции, сколько различные донорские, грантоедские организации, которые замыливают глаза европейским институциям и вводят их в заблуждение. Год назад я был с коллегой во Франции на очень крупном форуме, посвященном независимости судей, и европейцы только тогда с ужасом узнали, что происходит в судебной системе Украины. Судебная реформа, проведенная в Украине за последние годы, является провальной и нам необходимо возвращаться к судоустройству, на мой взгляд, 2010-го года», - констатировал он.

Тем не менее, адвокат считает, что в Украине возможно построить независимый и авторитетный суд. Отечественная судебная система способна к самоочищению и проведению реальной реформы, но для этого ей нужно вернуть независимость.

«Судебная ветвь власти является самой слабой, такая проблема есть во всех странах, в том числе и в Европе. Но для того, чтобы был построен независимый суд, необходимо просто высполнять закон. Не нужно идти на поводу у различных «грантоедских» организаций, необходимо уважать себя, необходимо придерживаться норм Конституции... К сожалению, на сегодняшний день, после проведенной судебной «реформы», судебная система и ее независимость очень сильно подорваны. Остались единицы судей, которые еще готовы выражать мнения, говорить правду, но их очень мало и их уничтожают. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо дать больше свободы судебной ветви власти и она сама себя очистит. Нужно убрать из судебной системы эти «гражданские институты», кучу международных экспертов, и мы очень скоро увидим реальную независимую судебную систему», - полагает он.

Напомним, конференция «Украина - Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины - Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи - Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники - Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.
ForUm

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