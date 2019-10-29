В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» приветствуют начало разведения войск в селе Золотом, о котором сегодня заявили представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, назвав его ключевым шагом для разблокирования процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«Разведение войск в Золотом и Петровском является непреложным условием для проведения встречи в «нормандском формате» и дальнейшей работы по деэскалации конфликта, прекращению боевых действий и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», – отмечается в заявлении партии.

По мнению представителей политсилы, главный результат, который ожидается от разведения войск и соблюдения режима тишины – это снижение напряженности, сохранение жизни и здоровья людей по обе стороны линии соприкосновения.

В партии также подчеркивают: «Этот, безусловно, конструктивный шаг свидетельствует о том, что продвинуться по пути урегулирования конфликта и добиться устойчивого мира можно лишь путем прямого диалога на всех уровнях».

Напомним, «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно призывает к прямому диалогу всех участников конфликта, а также к реализации Минских соглашений, считая, что именно такой подход позволит восстановить мир в стране.