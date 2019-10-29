Диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск обстреляла беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. «Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, и других нарушений. При этом, противник пытается обвинить в своих действиях украинской стороны», – сказано в сообщении.