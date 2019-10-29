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Забота об окружающей среде, природе, всем творении Божием была поручена человеку еще в раю, а с помощью Писания и Основам социальной концепции РПЦ можно проследить, каким должно быть отношение к экологии у православных христиан.

Фото: lavra.ua

Об этом рассказал победитель шоу «Голос страны-2017» протоирей Александр Клименко во время лекции на тему «Церковь и экология: зеленая тематика православной жизни» на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

«Мы живем в эпоху чрезмерного потребления. В этом видится основная проблема современной экологии. Что христиане могут предложить в ответ? Никто в мире обычно не призывает потреблять меньше, при этом чрезмерное производство навязывает нам новые потребности, например, через рекламу. Но нужно не столько создавать новые фильтры и садить деревья, как ограничивать себя самих. Важно помнить, что мы не исправим экологию, пока не изменимся сами. В этом нам помогут основные правила православной аскетики и воздержания. Знать, что нам действительно нужно и избегать лишнего, даже если его очень хочется», - сказал священник.

Протоиерей Александр призвал верующих сортировать отходы.

«Но кроме этого существуют и такие проблемы как урбанизация и количество мусора, который не перерабатывается. Будем стараться сортировать отходы, где есть такая возможность. Самое главное, православным нужно показать пример потребления в аскетическом воздержании, когда будет и телу, и душе хорошо», - подчеркнул он.
ForUm

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