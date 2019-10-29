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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об «отсутствии коррупции на наивысшем уровне» власти.

Об этом он сказал во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает НВ.

«Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся сейчас со случаями, когда кто-то от кого-то — от крупных компаний или маленьких — на высшем уровне требует взятки. Если вам известны такие факты — сообщайте, пожалуйста, нам. Мы будем выжигать эти вещи напалмом», — сказал премьер.

 
ForUm

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