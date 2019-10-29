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Задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривен или на 18,8%.

Такие данные предоставляет Государственная служба статистики, сообщает «Экономическая правда».

При этом с начала года долги предприятий по зарплате выросли уже более чем в полмиллиарда гривен.

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2018 работодатели задолжали своим работникам 1,7 миллиарда гривен, то есть на 268 миллионов гривень меньше, чем 1 октября 2019.

Крупнейшими должниками оказались промышленные предприятия - 1,59 миллиарда гривен, из них долгов тех кто работает в перерабатывающей промышленности более 980 миллионов гривен.

Среди лидеров-должников Донецкая и Сумская области - 548,46 миллиона гривень и 286,71 миллиона гривень соответственно. Вслед за ними идёт Луганская область - 210,43 миллиона гривен долга.

 
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