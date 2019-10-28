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Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами назвал президента Украины Владимира Зеленского «российским президентом».

Американский лидер допустил оговорку в ходе брифинга 28 октября. На нее тут же обратили внимание журналисты. Трамп комментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским, сообщает УНИАН.

«В двух словах, осведомитель написал ложный донос о разговоре. Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что не думали, что я намеревался опубликовать разговор. Когда я обнародовал разговор, я опровергнул доклад Шиффа (глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. – Ред.). И кроме того… как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего подобного», – заявил Трамп, говоря о скандале, который грозит ему импичментом.
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