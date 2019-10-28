также в разделеРелигия
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике 19 ноября на выставке покажут спасенные святыни Украины 5
В Ужгороде в день иконы Богородицы «Спорительница хлебов» верующим УПЦ раздали освященный хлеб 8
Горловский митрополит УПЦ рассказал, почему важно всегда быть готовым учиться 7
В РПЦ считают, что ПЦУ создавали для поддержки определенных политических сил 11
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал, как за час можно изменить мир 10
Капеллан ПЦУ представил новую «икону» с противоречивым смыслом 28
Сербский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх не является главой Церкви 25
В Церкви рассказали о глобализации в современном мире 11
Патриарх Варфоломей посетит США и встретится с Трампом 16
В Киеве православные почтили Зверинецкую икону Богородицы 12
На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина 23
В Церкви объяснили, почему некоторые монастыри не переходят на зимнее время 16
Митрополит Антоний рассказал, почему православным не стоит праздновать хеллоуин 15
Митрополит Онуфрий рассказал, почему сердце атеиста похоже на дорогу 16
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ 33
В Бутово православные почтут память жертв политических репрессий 13
Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога 18
Патриарх Кирилл рассказал, как верующие должны противодействовать экстремизму и терроризму 9

Если дать разрешение на продажу медицинской марихуаны, то те, кто его получат, не исключено, что будут безнаказанно продавать любые виды конопли с огромной для себя выгодой.

Фото: Митрополит Лука / Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Мы все понимаем, что за всем этим молодежно-конопляным шествием стоят недетские интересы группы лиц, которые понимают - продавив этот закон (о легализации марихуаны -ред.), они получат возможность зарабатывать колоссальные деньги. Если перевести такое преступление в плоскость обычного предпринимательства, то в скором будущем это приведет к тому, что запрет на многие наркотические вещества будет полностью отменен», - отметил митрополит Лука.

Владыка обратил внимание, что «человек очень быстро привыкает к удовольствию от дурмана, предела которому просто нет, но поиск его будет продолжаться до финального конца».

«Чтобы общество не скатилось к дикости или тоталитаризму, в нем должны существовать социальные соглашения, которые создают прочную суперструктуру. Проще говоря, свобода и демократия означают, что люди не могут делать только то, что им нравится», - считает запорожский митрополит.

Архиерей УПЦ отмечает, что действие марихуаны также пагубно, как и алкоголя и наркотиков, и то, что марихуана создает иной тип опьянения, не свидетельствует о меньшем вреде, а скорее о том, что она еще более пагубна.

«Отдельные потребители марихуаны переживают «каннабисный психоз» — драматическое состояние, сопровождающееся искажением восприятия реальной действительности, тревогой и общим смятением. Препараты конопли поражают больше душу, а не тело, и это крайне разрушительно для молодежи», - подчеркнул митрополит Лука.

Человек, приученный к безответственности в одной области, обязательно проявит эту черту и в другой области своей жизни.

Запорожский архиерей считает, что легализировав марихуану, украинское общество столкнется с серьезными последствиями.

«Разрешая употребление марихуаны, мы приучаем людей к мысли, что "хапнуть" вместо того, чтобы заниматься чем-то продуктивным - это норма. Не постыдная временная слабость, а законодательно закрепленная норма, которая может быть кому-то выгодна», - утверждает владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги