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Игорная зона будет создана в Ялте по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, опубликованному на официальном портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

Площадь игорной зоны составит 146 тыс. кв.м. «Власти» Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил, что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели за пределами населенного пункта.

В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове переносились уже несколько раз.
ForUm

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