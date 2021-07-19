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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе, специализировавшемся на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Он отметил, что вместе с партнерами основал свой бизнес в 2016 году. За короткий период компания вышла на рынок более 10 городов Украины.

«В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку  «Слуги народа», я передал свою долю в группе компаний в управление.

В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки», - написал Кубраков в Facebook.

Министр обещает задекларировать все результаты соответствующих сделок.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.
ForUm

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