Слово «глобализация» не всегда обозначало явление негативное.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии, ректор Киевских духовных школ, епископ Белогородский Сильвестр на встрече с молодёжью, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре.

«Сейчас мы являемся свидетелями очередного витка глобализации. Связан он с историей ХХ века, связан с унификацией религиозной, культурной, языковой, экономической и прочими унификациями. Если во время Рождества Христова это была греко-римская унификация, в средневековье - это была унификация латинская, то мы сейчас имеем дело с англо-американской унификацией», - объяснил владыка Сильвестр.

По мнению архиерея, сам процесс глобализации неправильно рассматривать как изначально отрицательный или изначально положительный.

«Это несколько неверный подход, он не учитывает определённого рода диалектику развития исторических типов и исторических форм», - подчеркнул ректор КДАиС.

«Греко-римская глобализация стала серьезной платформой для христианской проповеди. Мы знаем, что апостолам во многом облегчалось путешествие с проповедью Христовой, потому что они путешествовали по греко-римскому миру. Это позволяло и в культурном, и в языковом смысле легче передвигаться и проповедовать».

Архиерей УПЦ объяснил, что нужно ответить для себя на вопросы о целях глобализации и обратить внимание на национальную культуру, которая лежит в её основе.

«Если сравнить греко-римскую глобализацию и нынешнюю англо-американскую, они в корне отличаются друг от друга. Греко-римская глобализация позволяла приобщаться к греко-римской культуре, которая хоть и была языческой, но была довольно возвышенной. Англо-американская культура имела и имеет довольно важные эстетические, культурологические и даже нравственные серьёзные достижения, но они остались где-то в прошлом, а в массу пошла та часть культуры, которая никак не связана с серьезными достижениями и никак не связана с положительными стремлениями в области нравственной, особенно в последнее время», - отметил епископ Сильвестр.