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В столичном Архангело-Михайловском Зверинецком мужском монастыре 26 октября, в день праздника в честь Зверинецкой иконы Пресвятой Богородицы состоялась праздничная Божественная литургия.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, богослужение возглавил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Ему сослужили наместник монастыря епископ Иванковский Кассиан и братия.

Во время богослужения возносились молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Также состоялся молебен Пресвятой Богородице перед Ее чудотворной Зверинецкой иконой.

*** Зверинецкая икона Божией Матери была найдена в одной из пещерных келий монастыря, где подвизался, а в последствии и был погребен зверинецкий игумен, преподобный Климент, при раскопках древнего пещерного монастыря на Зверинце в конце XIX века.

Икона написана на толстой пластинке железа небольшой величины овальной формы и принадлежит к типу Одигитрии. Железо было покрыто белой эмалью, по которой уже изображен красками лик Богородицы с Младенцем Христом на левой руке Ее. К сожалению, икона сильно пострадала от времени и сырости. В 1914 году Святейший Синод постановил именовать обретенную древнюю икону «Зверинецкой». Князем Владимиром Жеваховым (в будущем священномучеником епископом Иоасафом † 1937 г.) был пожертвован для этой иконы драгоценный серебряный оклад, в котором она находилась над Царскими Вратами в храме Рождества Божией Матери возрожденного скита на Зверинецких пещерах, куда и стекались многочисленные паломники, чтобы вознести свои молитвы к Царице Небесной. После второго разорения скита в 1934 году Зверинецкая чудотворная икона Божией Матери бесследно исчезла.

В ноябре 2000 года она была вновь обретена и сегодня находится над Царскими Вратами Троицкого храма Ионинского монастыря в Киеве. По постановлению Синода Украинской Православной Церкви празднование в честь Зверинецкой чудотворной иконы Божией Матери.
ForUm

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