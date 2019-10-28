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В сети появилось видео подрыва вышки мобильного оператора «Феникс» в Донецке. На видео запечатлен момент взрыва, после чего автор видео показал лист бумаги с ультиматумом, пишут «Новости Донбасса».

В письме говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах боевиков группировки «ДНР».


«Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи», - говорится в сообщении.

Люди, которые подорвали телекоммуникационный объект, не представились и не показали лица на камеру.

 
ForUm

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