В сети появилось видео подрыва вышки мобильного оператора «Феникс» в Донецке. На видео запечатлен момент взрыва, после чего автор видео показал лист бумаги с ультиматумом, пишут «Новости Донбасса».

В письме говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах боевиков группировки «ДНР».



«Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи», - говорится в сообщении.

Люди, которые подорвали телекоммуникационный объект, не представились и не показали лица на камеру.