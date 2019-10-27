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В Ужгород специальным транспортом доставили восемь доз сыворотки от дифтерии.

Об этом сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

«В Ужгород спецтранспортом доставлены восемь флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два — Ивано-Франковская», — рассказала и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.

Отмечается, что еще 100 доз сыворотки приобрела Индия, сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Напомним, именно студенты из Индии заболели дифтерией в Ужгороде.

«Если он (препарат — ред.) будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильный, новых случаев заболевания не выявлено», — говорится в сообщении.

15 больных иностранных студентов Ужгородского национального университета находятся в областной инфекционной больнице. Этот случай стал вторым в 2019 году случаем заболевания дифтерией в Украине. Ранее заболевание зафиксировали в Хмельницком.
ForUm

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