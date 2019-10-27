На фоне массовых протестов в Чили президент республики Себастьян Пиньера призвал всех министров уйти в отставку.

Как сообщает DW, глава государства объяснил подобный шаг необходимостью «идти навстречу новым требованиям».

«Мы находимся в новой реальности», — заявил Пиньера в ходе выступления в президентском дворце в Сантьяго.

Он также намерен снять режим чрезвычайного положения в ночь на понедельник, 28 октября, «если позволят обстоятельства».

Уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро и переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных.

Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.