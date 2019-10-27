Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения по имплементации языкового закона. Соответствующий вывод комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

«Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе», — говорится в сообщении МИД.

В конце мая 2019 года Венецианская комиссия получила запрос на оценку закона об украинском языке.