также в разделеПроисшествия
На Донбассе попал под обстрел беспилотник ОБСЕ 11
Пожизненно заключенный убил конвоира в Днепропетровской области 49
В Одесской области мужчина поджог автомобиль таможенника 36
Утечка азота произошла в Днепропетровской области 18
На Черниговщине полицейский устроил ДТП 14
На Николаевщине 13-летняя девочка забеременела от отчима 264
На Одесчине маршрутка с пассажирами провалилась под землю 23
МВД: Личность харьковского киллера установлена 56
СМИ: В Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова 40
На Хмельнитчине мужчина застрелил тестя и тещу и ранил 8-летнюю дочь 24
СМИ: Подорвавший себя мужчина на харьковском вокзале связан с перестрелкой 63
Боевики обстреляли участок разведения у Богдановки 34
МИД: В результате ДТП в Турции пострадали 5 украинцев 31
В Харькове произошла стрельба, убит мужчина 74
В оккупированном Луганске две мужчин подорвались на растяжке 20
На Одесчине в результате взрыва на полигоне ранены трое курсантов 56
В Турции в ДТП пострадали 10 украинских туристов 42
Боевики 25 раз нарушили режим тишины, ранен 1 военный 12

За сутки, 26 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы неподалеку Невельского, Марьинки, Талаковки, Красногоровки, Павлополя, Новолуганского, Хутора Вольного, Золотого, Золотого-4, Луганского, Зайцева, Новгородского.

Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала суток, 27 октября, вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня вблизи Луганского, Новолуганского, Светлодарска.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2705 грн.
10
Теги