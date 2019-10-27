За сутки, 26 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Противник осуществлял обстрелы неподалеку Невельского, Марьинки, Талаковки, Красногоровки, Павлополя, Новолуганского, Хутора Вольного, Золотого, Золотого-4, Луганского, Зайцева, Новгородского.
Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала суток, 27 октября, вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня вблизи Луганского, Новолуганского, Светлодарска.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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