Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, городские власти столицы будут расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят уменьшить стоимость услуг КП «Киевтеплоэнерго».

«Наша цель — сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города», — отметил Пантелеев.

Он добавил, что благодаря организационным мероприятиям за полгода удалось уменьшить теплопотери на сетях на 2% и этот показатель возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании «Киевтеплоэнерго».

Ранее в «Киевтеплоэнерго» инициировали повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 на 30%.

Согласно проекту тарифов на 2020 год, тарифы на отопление для населения предлагали поднять с нынешних 964,19 грн ($38,38) / Гкал до 1 250,01 грн ($49,77) / Гкал, для религиозных организаций с 985,02 грн ($39,22) / Гкал до 1 408,95 грн ($56,06) / Гкал, для бюджетных учреждений с 984,67 грн ($39,18) / Гкал до 1 155,35 грн ($45,99) / Гкал и для других потребителей с 984,12 грн ($39,18) / Гкал до 1 168,99 грн ($46,51) / Гкал.