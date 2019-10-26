В Одесской области мужчина поджог автомобиль одного из руководителей таможенного поста Черноморский.
Об этом сообщает УНИАН.
В пятницу, 25 октября, в полицию сообщили о возгорании автомобиля на автостоянке одного из предприятий в Черноморске.
По словам представителя полиции, произошел поджог.
Около 16.00 неизвестный подбежал к автомобилю Subaru Tribeca, который был припаркован на улице Промышленной.
Камера зафиксировала, как мужчина что-то выливает на транспортное средство, убегает и сразу вспыхивает огонь.
В результате пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, что принадлежит Одесской таможни.
В Одесской таможни подтвердили факт того, что произошло, уточнив, что Subaru принадлежит одному из руководителей поста Черноморский Вячеславу Харченко. По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.
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