В Одесской области мужчина поджог автомобиль одного из руководителей таможенного поста Черноморский.

Об этом сообщает УНИАН.

В пятницу, 25 октября, в полицию сообщили о возгорании автомобиля на автостоянке одного из предприятий в Черноморске.

По словам представителя полиции, произошел поджог.

Около 16.00 неизвестный подбежал к автомобилю Subaru Tribeca, который был припаркован на улице Промышленной.

Камера зафиксировала, как мужчина что-то выливает на транспортное средство, убегает и сразу вспыхивает огонь.

В результате пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, что принадлежит Одесской таможни.

В Одесской таможни подтвердили факт того, что произошло, уточнив, что Subaru принадлежит одному из руководителей поста Черноморский Вячеславу Харченко. По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.