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Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО «Укрсоцбанк» из Государственного реестра банков.

Соответствующее решение № 799-рш принято Правлением НБУ 24 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что принятое решение связано с завершением реорганизации АО «Укрсоцбанк» путем присоединения к АО «Альфа-Банк» по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Правопреемником активов и обязательств АО «Укрсоцбанк» с 15 октября 2019 стало АО «Альфа-Банк». Разрешение на реорганизацию АО «Укрсоцбанк» путем присоединения к АО «Альфа-Банк» было предоставлено Национальным банком 12 сентября 2019.

В течение 2018 года реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре осуществили ОАО «Виесте Банк» и АО «ТАСкомбанк», а также ОАО КБ «Центр» и ОАО «МТБ Банк». По состоянию на 25 октября 2019 75 банков осуществляют деятельность на основании выданной Национальным банком Украины банковской лицензии.
ForUm

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