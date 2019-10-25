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Заслуженный деятель искусств Украины, кандидат богословия, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря протоиерей Димитрий Болгарский принял участие во II Международном съезде регентов и певчих.

Фото: pravpenie.ru

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», в форуме принимают участие около 550 делегатов из 16-ти стран.

«Участники обсудят практические вопросы организации хора, подбора репертуара для клироса, работы с музыкальным материалом, с голосом, проблемы издания нот богослужебных песнопений, социального статуса регента, значение молодёжного хора для церковной жизни молодёжи, прослушают мастер-классы», - отмечают организаторы.

В этом году певческий форум посвящен памяти регента, композитора, автора духовной музыки Павла Чеснокова.

Представитель Украины протоиерей Димитрий Болгарский. выступает с докладом «Мистериальная драматургия Православного богослужения (на примере Всенощного бдения)» и проводит мастер-класс для регентов и певчих.

По словам организаторов, основная цель форума - сохранение и развитие многовековых традиций церковного пения, обсуждение насущных вопросов и проблем пения в храмах и монастырях, обмен опытом.
ForUm

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