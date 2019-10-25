Господь создал человека для вечной жизни.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Бог создал человека не для земной жизни, а для вечной, блаженной жизни. И тот человек, который помнит об этом, который хочет себя приготовить во время земной жизни к блаженной вечности, тот человек имеет доброе сердце», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший призвал верующих слушать Слово Божие.

«Когда услышим - беречь Его. Потому что Слово Божие - это слово доброго Бога. Тот человек, который слушает доброе слово, доброго Бога, сам становится добрым. Он становится способным и простить своему врагу, и любить всех, и терпеть всех. Такой человек становится миротворцем», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 26 октября в 06.10, на телеканале «Интер».