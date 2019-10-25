Кабинет Министров решил назначить заместителем министра обороны Украины Александра Полищука.

Соответствующее распоряжение №1001-р от 23 октября опубликовано на правительственном портале.

«Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины», - говорится в документе.

Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора департамента военной политики и стратегического

В 2012-2013 годах работал в СНБО в должности государственного эксперта, в 2014-2017 годах был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.