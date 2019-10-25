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В греческих СМИ появилась фотокопия письма игумена афонского монастыря Григориат, в котором святогорцы выразили свое мнение о расколе между Поместными Церквями из-за «украинского церковного вопроса».

Монастырь Григориат 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на интернет-издание «fanarion.blogspot», игумен монастыря Григориат архимандрит Христофор (Ставрос) направил письмо архиереям Элладской Православной Церкви.

«Наша Святая Церковь в настоящее время переживает великие испытания из-за украинского церковного вопроса. Единство между поместными святыми Церквями Божьими колеблется, и вероятность раскола весьма вероятна», - обратился к епископату Элладской Церкви архимандрит Христофор.

Игумен подчеркнул, что события, связанные с признанием ПЦУ, нуждаются в глубоком изучении и это побудило братию монастыря произвести исследование, основанное на канонических и синодальных традициях Церкви.

Афонский клирик Константинопольского патриархата поделился с греческими архиереями, что он и братия его монастыря молят Бога о Духе правды, который «призвал к единству всех».

«Первую часть нашего исследования в письменном виде мы предлагаем на рассмотрение святых архиереев в надежде, что мы вносим вклад в единство Церкви», - отметил архимандрит.

По словам игумена монастыря Григориат, сохранение единства в Церкви зависит от мудрости священноначалия в принятии судьбоносных решений для Православия.

«Мы молимся, чтобы Всемилостивейший вселил Дух правды, который "призвал к единству всех", и просветил святых архиереев с наивысшей мудростью сохранить единым Тело Христово», - написал архимандрит Христофор.

Вопреки этому, по мнению сотрудников «fanarion.blogspot», монахи монастыря Григориат ошибаются и не имеют права голоса.

«То, что они Святогорцы не делает их правдой в высшей инстанции. Святогорцы посылают "богословские и святоканонические" писульки с угрозами, дабы сохранить "единство" Церкви. Но пусть они не беспокоятся из-за украинского вопроса. Очень скоро последуют признания Автокефалии Украины (ПЦУ - Ред.) и от других Православных Церквей, поэтому "проблема" будет решена. Пусть они не теряют время молитвы на "исследования"», - подчеркнули журналисты ресурса.
ForUm

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