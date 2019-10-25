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Сегодня, 25 октября, православные почитают икону Пресвятой Богородицы «Иерусалимская».

Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы

Как сообщает Центр информации УПЦ, Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, написана святым евангелистом Лукой в пятнадцатый год после Вознесения Господа в Гефсимании.

В 463 году образ был перенесен в Константинополь. Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы византийские войска отразили нападение скифов.

В 988 году икона была принесена в Корсунь, современный Херсонес, и подарена святому равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы приняли христианство, то святой Владимир отправил им этот образ.

Иоанн Грозный в 1571 году перенес икону в московский Успенский собор. Во время нашествия Наполеона в 1812 году подлинник исчез и заменен списком.
ForUm

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