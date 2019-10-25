За минувшие сутки, 24 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ;

у Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

дважды вблизи Авдеевки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно;

неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов;

Вчера, 24 октября, в результате обстрелов ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ ее наемники огневой активности не проявляли.