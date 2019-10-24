Паника, которая возникла в связи с легализацией Православной Церкви Украины похожа с евангельским эпизодом о маловерии учеников Христа, когда ответом на отчаяние должна стать искренняя вера.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

«Когда случаются испытания, мы начинаем паниковать, пытаясь втянуть и Христа в нашу истерию, а Он спокоен. Неужели мы думаем, что Господь, повелевающий стихиями, не может остановить и прекратить любые поползновения, бессилен защитить Церковь?», - отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «с человеческой точки зрения Господь должен тут же покарать раскольников, призвать на них гром и молнию, незамедлительно и жестко отреагировать на происходящее. А Он безмолвствует. Но это не отстранение, в этом безмолвствовании - решение в первую очередь наших проблем. У Бога проблем нет. И Ему не надо их помогать решать. Все проблемы кроются в нашем сердце».

Митрополит Антоний сказал, что приводит к внутренним раздорам.

«Бросаясь в бой с врагом, ненавидя других и не слушая никого, считая себя истиной в последней инстанции, мы забываем о Христе, закрываем для Него свое сердце. В таком случае раскол раскалывает только нас самих», - сказал митрополит.

Владыка рассказал, что лучшее решение для человека - позволить Богу царствовать в своем сердце.

«Господу не нужны наши активные действия, Он хочет царствовать в нашем сердце. И это Царство мы должны добровольно Ему предоставить. По любви к Нему. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33). А все остальные проблемы будут решены Богом самым наилучшим и спасительным образом», - процитировал митрополит Евангельские истины.

Владыка Антоний подытожил, что «раскол – это зло, без сомнения, но это еще и проверка нашей с вами веры. В нужный момент Господь все устроит по Своему усмотрению и по нашей вере».