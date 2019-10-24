также в разделеОбщество
24 октября. Картина дня 8
Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне 13
Первый этап переаттестации прошли 775 прокуроров ГПУ 12
Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в расстрелах на Майдане экс-беркутовцу 29
На оккупированный Донбасс прибыл очередной «гумконвой» 11
Электронные водительские права могут появиться уже в ноябре 13
В Австрии открыли шестое консульство Украины 19
В ГПУ парировали Горбатюку: Никто не останавливается в расследованиях дел Майдана 24
«Схемы» не отдают все данные ГБР и пошли в апелляционный суд 26
Горбатюк заявил об остановке расследования дел Майдана 15
В ходе переаттестации почти треть прокуроров провалила тест на знание законов 42
За «слугами народа» следит «большой брат» 28
Юрист: Украинские судьи должны активнее отстаивать свои права, в том числе с помощью европейских институций 22
Суд по делу Насалика назначил психологическую экспертизу 30
Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины 37
Кабмин признал свидетельства ОРДЛО о рождении и смерти 29
К экс-нардепу Корнацкому пришли с обысками 30
Порошенко и Мальдивы: ГБР обещает журналистам «Схем», что обысков не будет 27

Президент Бразилии Жаир Болсонару, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии, заявил о заинтересованности Украины в бразильских самолетах Super Tucano. Об этом он написал на своем канале в Twitter, сообщает УНИАН.

«Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano», - написал бразильский президент.

Как сообщает Украинский милитарный портал, в начале августа делегация Воздушных сил ВС Украины во главе с командующим - Сергеем Дроздовым во время посещения Бразилии уже ознакомилась с легкими турбовинтовыми штурмовиками Embraer EBN-314 Super Tucano.

EMB-314 Super Tucano - разработка бразильской компании Embraer. Сначала планировалось, что самолет будет использоваться как учебный, но впоследствии был доработан под легкий турбовинтовой штурмовик. Первый прототип самолета поднялся в небо в 1999 году.

Масса полезной нагрузки Super Tucano составляет 1550 кг, а продолжительность полета, при использовании подвесных топливных баков – до 8 часов. Для взлета и посадки самолета достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 900 м.

Вооружение EMB-314 включает два пулемета 50 калибра с 200 патронами каждый, расположенных в крыле. Кроме того самолет может также оснащаться ракетами класса «воздух-воздух» типа AIM-9 производства Raytheon, подвесными ракетными контейнерами и обычными или управляемыми бомбами.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3588 грн.
25
Теги