Судебная система в Украине сможет полноценно развиваться в европейском направлении только при условии ограничения давления на нее со стороны высшего руководства страны — таким был главный месседж международной конференции «Украина-Европа: диалог по вопросам правосудия», которая состоялась 22 октября во французском Страсбурге в здании Европарламента. Там обсудили «телефонное право», основные проблемы отечественной судебной системы и главные задачи новой власти в проведении судебной реформы.

О вмешательстве в работу судов и давлении власти

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году представителями предыдущей власти и предусматривала приведение украинского законодательства к европейским стандартам, а также создание новых и переформатирование существующих институтов системы правосудия. Однако, как отметили участники конференции, эта реформа не только не дала позитивных результатов, но и усугубила состояние судебной системы страны.

Судья Хозяйственного суда Киевской области Павел Горбасенко напомнил, что эффективная судебная система строится на двух основных элементах — авторитете и независимости — каждый из которых необходим для ее нормального функционирования.

«Наша судебная система напоминает очень сложный швейцарский механизм — часы. Если этот механизм хоть немного подкорректировать, и подкорректировать неправильно, то часы начнут либо отставать, либо спешить. И с каждым днем погрешность будет нарастать. С помощью вашей поддержки предыдущая власть смогла имплементировать и внедрить очень разные процедуры: и процедуры добора кадров, и процедуры мониторинга деятельности судей и их доходов, и много всего позитивного. Но это лишь та картинка, которая вам преподносилась», — рассказал он евродепутатам.

Украинский судья сравнил вмешательство государства в судебную систему с медицинским скальпелем, при помощи которого можно производить различные манипуляции — как на благо, так и во вред ей.

«Предыдущей власти при вашей поддержке был вручен в руки скальпель. И при помощи этого скальпеля можно либо удалить опухоль, либо поранить, либо удалить здоровый орган. И скальпель не всегда работал на удаление опухоли», — сказал Горбасенко, отметив, что «неумелая работа этим скальпелем и есть вмешательство в независимость судебной системы».

Он также рассказал о том, что для давления на суды власть часто использовала другой независимый институт — средства массовой информации.

«Когда последние четыре года мы слышали со всех телеканалов, что судьи плохие, то население, которое ни разу не сталкивалось с судами, тоже считает, что судьи плохие. Я думаю, что во Франции Эммануэль Макрон никогда не позволил бы себе сказать: „Вот этот суд принял неправосудное решение и его нужно ликвидировать“. Я думаю, в таком случае на следующий же день была бы начата процедура импичмента. У нас же предыдущий президент в завершение своего правления позволил себе такие высказывания», — рассказал Павел Горбасенко.

Экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Колесниченко также высказал мнение, что вмешательство глав государства в судебную систему Украины является главной ее проблемой на сегодня.

По словам Колесниченко, судебную систему в Украине необходимо организовать так, чтобы она «законодательно имела границы от посягательства на ее независимость». Для этого, по его мнению, необходимо создать условия, в которых судья сможет принимать свои решения на основании закона, а также провести децентрализацию.

Сейчас же, как признал генпродюсер «NewsOne» Василий Голованов, многие судебные решения принимаются в Украине «при помощи телефонного права — по звонку президента».

«Мы очень хотим верить, что эта традиция изменится, потому что именно телеканал «NewsOne», который я представляю сейчас, находится под угрозой — Нацсовет по телерадиовещанию считает, что надо отозвать лицензию», — отметил он.

Что можно сделать

Проанализировав главные ошибки предыдущих властей, участники международной конференции, в то же время, выразили надежду на то, что при президенте Зеленском в Украине смогут направить судебную реформу в правильном русле.

Представитель украинской делегации председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подчеркнул, что главным элементом эффективной и справедливой судебной системы является независимость суда от власти и политических сил.

Он признал, что реформа Верховного суда, которую проводил Петр Порошенко, абсолютно себя не оправдала. Новой власти нужно больше опираться на мнение украинского общества, и, в частности, его профессиональной части.

В то же время Павел Вовк позитивно оценил последние инициативы команды Зеленского.

«Сокращение количественного состава Верховного суда, которую внедряют новые власти — это положительный момент. Так же как и уравнивание заработной платы для судей, так как по закону судьи равны и разный уровень зарплат судей это нонсенс», — заявил он, подчеркнув при этом важность обеспечения в результате реформы реальной независимости судебной системы.

Его позицию поддержал евродепутат Петрас Аустревичус отметив, что «власть должна сосредоточиться на обеспечение независимости работы институтов».

«Перед действующей властью стоит основная задача возобновления доверия к суду по всей вертикали судебной власти. Это возможно только путем исключения из добора судей искусственных субъектов, таких как общественный совет добропорядочности, который проводит оценивание по субъективным параметрам, а не по параметрам, которые прописаны в законодательстве», — считает, в свою очередь, правозащитник и руководитель компании «QuestaGroup» Сергей Клец.

Еще одной темой, которую поднимали во время разговора, стала тема НАБУ и других так называемых антикоррупционных органов, созданных в Украине при поддержке ЕС. Они, как признали участники дискуссии, не всегда выполняют свои функции. Более того, зачастую становятся инструментом власти для давления на неугодных, в том числе и на представителей судебной системы.

Участники разговора подчеркнули, что Украина должна выполнять норму Консультативного совета европейских судей, изложенную в выводе № 17/2014, о том, что «освобождение от должности судьи не должно быть следствием одних только неудовлетворительных результатов оценки», а также рекомендации Группы государств против коррупции Совета Европы GRECO об отмене статьи 375 Уголовного кодекса Украины, которая используется как средство давления на судей и подрывает независимость судебной власти, о чем также на национальном уровне постоянно указывается в ежегодном докладе Высшего совета правосудия о состоянии независимости судей Украины.

Европа готова помогать

В свою очередь, депутаты Европарламента отметили важность установления демократии и верховенства права в Украине, подчеркнув, что вопрос судопроизводства является приоритетным в становлении государства европейского типа.

Европейские парламентарии выразили полную поддержку Украине в ее стремлении создать честный и независимый суд.

«В Украине есть все условия, чтобы создать честное, беспристрастное правосудие, в частности, даже за этим столом есть люди, которые имеют желание и обладают достаточным профессионализм для проведения необходимых реформ», — отметил евродепутат Витольд Ващиковский.

Европейские депутаты рассказали о том, что многие страны Европы преодолели тот путь, которым должна пройти Украина. Достичь прогресса реально. Но для того, чтобы создать систему справедливого правосудия, реформой должны заниматься профессионалы, опытные специалисты, которые должны быть освобождены от политического давления. Только при соблюдении следующих условий можно рассчитывать на создание справедливых, честных и беспристрастных судов.

В завершение конференции стороны договорились подписать Меморандум о дальнейшем сотрудничестве ради построения справедливого судоустройства в Украине.